США сбили иранский беспилотник возле военной базы в Сирии

Отмечается, что 14 февраля приблизительно в 14:30 по местному времени силы США в Сирии открыли огонь и сбили БПЛА иранского производства, который пытался вести разведку в районе объекта поддержки миссии в Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии.

Публикация сопровождается двумя снимками, на которых запечатлен, предположительно, сам беспилотник и момент его взрыва. Других подробностей относительно инцидента в заявлении CENTCOM не приводится.

Напомним, недавно в Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах.

Также сообщалось, что США и Израиль обсуждали возможности прекращения утечки оружия из Ирана, в том числе поставок в РФ дронов-камикадзе.

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