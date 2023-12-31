США збили дві ракети у Червоному морі, запущені хуситами

За словами джерела, контейнеровоз під прапором Сінгапуру MAERSK HANGZHOU повідомив, що був уражений ракетою під час прямування через південну частину Червоного моря. Судно запросило допомогу, і два есмінці США відгукнулися.

У відповідь військовий корабель США GRAVELY збив дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з районів Ємену, що контролюються хуситами, у бік кораблів. Це вже 23 випадок незаконного нападу хуситів на міжнародне судноплавство з 19 листопада.

Повідомляється, що судно перебуває на плаву, про постраждалих інформації немає.

Атака хуситів на судна у Червоному морі

З листопада хусити продовжують атаки на торгові судна в Червоному морі, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Раніше ми повідомляли, що американські військові збили дрони та ракети хуситів над Червоним морем.

Також, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

До речі. безпілотник атакував торгове судно, яке йшло під прапором Ліберії в Індійському океані.