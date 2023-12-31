США сбили две ракеты в Красном море, запущенные хуситами

По словам источника, контейнеровоз под флагом Сингапура MAERSK HANGZHOU сообщил, что был поражен ракетой во время следования через южную часть Красного моря. Судно запросило помощь, и два эсминца США откликнулись.

В ответ военный корабль США GRAVELY сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону кораблей. Это уже 23-й случай незаконного нападения хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

Сообщается, что судно находится на плаву, о пострадавших нет информации.

Атака хуситов на судна в Красном море

С ноября хуситы продолжают атаки на торговые суда в Красном море, имеющие связи с Израилем.

Ранее мы сообщали, что американские военные сбили дроны и ракеты хуситов над Красным морем.

Также, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

К слову. беспилотник атаковал торговое судно, которое шло под флагом Либерии в Индийском океане.