У США заявили про загибель третього солдата на тлі конфлікту з Іраном

У Центральному командуванні США заявили, що днями загинув ще один американський військовий на тлі поновлення обстрілів між Вашингтоном та Іраном. Це вже третій загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост CENTCOM у соцмережі Х.
"18 липня на півночі Іракв внаслідок контрольованого підриву боєприпасу, що не розірвався, що залишився після падіння збитого іранського безпілотника, загинув американський військовослужбовець", - йдеться в заяві.
Там додали, що ще один військовий був поранений і продовжує отримати медичну допомогу у зв'язку з незначною травмою.
"CENTCOM не розголошує додаткову інформацію, включаючи особи зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, з поваги до сімей під час процесу повідомлення", - сказано у пості.
Також у командуванні нагадали, що днем раніше вони повідомляли про загибель двох солдатів і зникнення ще одного після атаки Ірану 17 липня. Після ретельного пошуку на місці атаки було виявлено невідомі останки.
"Процес експертизи для підтвердження справжності останків продовжується", - резюмували в CENTCOM.
Таким чином, на даний момент офіційно відомо про три підтверджені випадки загибелі солдатів.
Нагадаємо, що у липні між Іраном та США відновилися бойові дії. Це сталося після того, як Тегеран неодноразово завдав ударів суднами в Ормузькій протоці, на що Вашингтон відповів ударами по іранській території.
Кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп сказав, що після іранської атаки перемир'я закінчилося.
До речі, на вихідних в Ірані офіційно заявили, що припиняють виконання своїх зобов'язань щодо угоди про припинення вогню.