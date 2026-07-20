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У США заявили про загибель третього солдата на тлі конфлікту з Іраном

01:24 20.07.2026 Пн
2 хв
Що відомо про нові наслідки конфлікту між США та Іраном?
aimg Едуард Ткач
Фото: чергові наслідки зафіксували 18 липня (Getty Images)

У Центральному командуванні США заявили, що днями загинув ще один американський військовий на тлі поновлення обстрілів між Вашингтоном та Іраном. Це вже третій загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост CENTCOM у соцмережі Х.

"18 липня на півночі Іракв внаслідок контрольованого підриву боєприпасу, що не розірвався, що залишився після падіння збитого іранського безпілотника, загинув американський військовослужбовець", - йдеться в заяві.

Там додали, що ще один військовий був поранений і продовжує отримати медичну допомогу у зв'язку з незначною травмою.

"CENTCOM не розголошує додаткову інформацію, включаючи особи зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, з поваги до сімей під час процесу повідомлення", - сказано у пості.

Також у командуванні нагадали, що днем раніше вони повідомляли про загибель двох солдатів і зникнення ще одного після атаки Ірану 17 липня. Після ретельного пошуку на місці атаки було виявлено невідомі останки.

"Процес експертизи для підтвердження справжності останків продовжується", - резюмували в CENTCOM.

Таким чином, на даний момент офіційно відомо про три підтверджені випадки загибелі солдатів.

Що передувало

Нагадаємо, що у липні між Іраном та США відновилися бойові дії. Це сталося після того, як Тегеран неодноразово завдав ударів суднами в Ормузькій протоці, на що Вашингтон відповів ударами по іранській території.

Кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп сказав, що після іранської атаки перемир'я закінчилося.

До речі, на вихідних в Ірані офіційно заявили, що припиняють виконання своїх зобов'язань щодо угоди про припинення вогню.

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Сполучені Штати АмерикиІран