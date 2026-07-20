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В США заявили о гибели третьего солдата на фоне конфликта с Ираном

01:24 20.07.2026 Пн
2 мин
Что известно о новых последствиях конфликта между США и Ираном?
aimg Эдуард Ткач
Фото: очередные последствия зафиксировали 18 июля (Getty Images)

В Центральном командовании США заявили, что на днях погиб еще один американский военный на фоне возобновления обстрелов между Вашингтоном и Ираном. Это уже третий погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост CENTCOM в соцсети Х.

"18 июля на севере Иракв в результате контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после падения сбитого иранского беспилотника, погиб американский военнослужащий", - говорится в заявлении.

Там добавили, что в еще один военный был ранен и продолжает получить медицинскую помощь в связи с незначительной травмой.

"CENTCOM не разглашает дополнительную информацию, включая личности пропавших без вести и погибших военнослужащих, из уважения к семьям во время процесса уведомления", - сказано в посте.

Также в командовании напомнили, что днем ранее они сообщали о гибели двух солдат и пропаже еще одного после атаки Ирана 17 июля. После тщательного поиска на месте атаки были обнаружены неопознанные останки.

"Процесс экспертизы для подтверждения подлинности останков продолжается", - резюмировали в CENTCOM.

Таким образом, на данный момент, официально известно о трех подтвержденных случаях гибели солдат.

Что предшествовало

Напомним, что в июле между Ираном и США возобновились боевые действия. Это произошло после того, как Тегеран неоднократно нанес удары по суднам в Ормузском проливе, на что Вашингтон ответил ударами по иранской территории.

Пару недель назад президент США Дональд Трамп сказал, что после иранской атаки перемирие закончилось.

К слову, на выходных в Иране официально заявили, что приостанавливают выполнение своих обязательств по сделке о прекращении огня.

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