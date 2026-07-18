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В США заявили о гибели двух солдат после атаки Ирана

22:05 18.07.2026 Сб
2 мин
Що сказали у CENTCOM про наслідки іранської атаки?
aimg Эдуард Ткач
В США заявили о гибели двух солдат после атаки Ирана Фото: имена погибших пока не разглашаются (Getty Images)
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В Центральном командовании США заявили, что на днях в результате недавних атак Ирана погибли двое солдат американской армии. Кроме того, есть и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Укарина со ссылкой на пост CENTCOM в соцсети Х.

Согласно заявлению, американская армия понесла потери в Иордании.

"17 июля двое военнослужащих США погибли в Иордании в ходе боевых действий, когда силы CENTCOM и партнерских сил отражали иранские ракетные и беспилотные атаки. Кроме того, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести", - говорится в публикации.

Также там добавили, что четверо американских военных были эвакуированы в иорданские больницы. Но с тех пор их уже выписали.

Помимо этого, другие военные, которые получили незначительные травмы - вернулись к исисполнению своих обязанностей.

"Из уважения к семьям погибших CENTCOM не будет разглашать дополнительную информацию, включая личности погибших, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников", - резюмировали в командовании.

Что предшествовало

Напомним, что в июне США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании, который продлил перемирие между странами и открыл путь к переговорам о ключевых вопросах, из-за которых началась война.

Но в первой половине июля Иран атаковал один из контейнеровозов, который проходил через Ормузский пролив. По версии Тегерана, судно пыталось пройти по несанкционированному маршруту.

В ответ на это США нанесли удары по ряду объектов Ирана с целью ослабить влияние Тегерана на Ормузский пролив. После иранская атака на судна вновь повторилась, а США нанесли новый ответный удар, и в результате обмен обстрелами происходит теперь фактически каждый день.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие "закончилось" после того, как Иран атаковал первое судно.

К слову, сегодня замглавы МИД Ирана официально заявил, что Тегеран приостанавливает выполнение своих обязательств по сделке о прекращении огня.

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