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В США заявили о слежке России за Трампом

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Советник президента считает, что во время полетов над США Россия следила за местонахождением Трампа

Советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что Россия следила за Дональдом Трампом в рамках Договора по открытому небу. Этот договор разрешает странам-участницам наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Об этом сообщил Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Россия во время полетов над США, выполнявшихся в рамках Договора по открытому небу, следила за местонахождением президента США Дональда Трампа.

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент",- сказал О'Брайен.

Накануне, 21 мая, Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытом небу. По его словам, Россия нарушила соглашение, в рамках которого его участники имели право выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга. Но также он добавил, что есть шанс достичь нового соглашения между странами.

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Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил, когда Вашингтон собирается покинуть Договор об открытом небе. Процесс будет длиться полгода.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что Белый дом уведомил международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Позже в администрации Трампа объяснили это тем, что Россия нарушает пакт.

Автор: Андрей Козловский