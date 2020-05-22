У США заявили про стеження Росії за Трампом

Радник президента США Роберт О'Брайен заявив, що Росія стежила за Дональдом Трампом у рамках Договору з відкритого неба. Цей договір дозволяє країнам-учасницям спостережні польоти над територіями один одного.

Про це повідомив Роберт О'Брайен в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, Росія під час польотів над США, що виконувалися в рамках Договору з відкритого неба, стежила за місцезнаходженням президента США Дональда Трампа.

"Вони літали над Білим домом, вони літали над громадянською інфраструктурою, вони відстежували, де може перебувати президент",- сказав Про'Брайен.

Напередодні, 21 травня, Трамп заявив, що США виходять з Договору по відкритому небу. За його словами, Росія порушила угоду, в рамках якого його учасники мали право виконувати спостережні польоти над територіями один одного. Але також він додав, що є шанс досягти нової угоди між країнами.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео оголосив, коли Вашингтон збирається покинути Договір про відкрите небо. Процес триватиме пів року.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що Білий дім повідомив міжнародних партнерів про вихід США з Договору з відкритого неба. Пізніше в адміністрації Трампа пояснили це тим, що Росія порушує пакт.