В США заявили, что сильная демократия позволит Армении освободиться от влияния РФ

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон призвал Армению отказаться от "исторических шаблонов"

Сильная демократия позволит Армении освободиться от влияния Российской Федерации. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиостанции "Свобода", передает РБК-Украина.

"Это действительно фундаментальный вопрос для Армении, чтобы она полноценно использовала свой суверенитет и не зависела или не подвергалась внешнему влиянию. Для народа более предпочтительно иметь широкие возможности на международной арене и не сковываться историческими шаблонами. Так что, с точки зрения США, чем сильнее демократия, тем больше возможностей общаться с США и другими странами с теми же ценностями", - заявил Болтон, отвечая на вопрос о будущем революции в Армении с учетом влияния России в регионе.

Кроме того, Болтон предложил армянскому правительству закупать американское вооружение, потому что "техника в любом случае лучше, чем российская". Советник Дональда Трампа сообщил, что США считает Южный Кавказ "стратегически очень важным регионом".

Напомним, ранее бывший премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности более тесных военных связей Армении с РФ. По словам Пашиняна, "стратегическое сотрудничество" Армении и РФ не подлежит обсуждению и по этому вопросу есть консенсус.