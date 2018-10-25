ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В США заявили, что сильная демократия позволит Армении освободиться от влияния РФ

Новости » Политика    25.10.2018 - 18:36
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон призвал Армению отказаться от "исторических шаблонов"

Сильная демократия позволит Армении освободиться от влияния Российской Федерации. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиостанции "Свобода", передает РБК-Украина.

"Это действительно фундаментальный вопрос для Армении, чтобы она полноценно использовала свой суверенитет и не зависела или не подвергалась внешнему влиянию. Для народа более предпочтительно иметь широкие возможности на международной арене и не сковываться историческими шаблонами. Так что, с точки зрения США, чем сильнее демократия, тем больше возможностей общаться с США и другими странами с теми же ценностями", - заявил Болтон, отвечая на вопрос о будущем революции в Армении с учетом влияния России в регионе.

Кроме того, Болтон предложил армянскому правительству закупать американское вооружение, потому что "техника в любом случае лучше, чем российская". Советник Дональда Трампа сообщил, что США считает Южный Кавказ "стратегически очень важным регионом".

Напомним, ранее бывший премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности более тесных военных связей Армении с РФ. По словам Пашиняна, "стратегическое сотрудничество" Армении и РФ не подлежит обсуждению и по этому вопросу есть консенсус.

В Украину приедет Первая официальная торговая миссия из США Власти США расследуют рассылку бомб топ-демократам за две недели до выборов
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАрмения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь