У США заявили, що сильна демократія дозволить Вірменії звільнитися від впливу РФ

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Болтон закликав Вірменію відмовитися від "історичних шаблонів"

Сильна демократія дозволить Вірменії звільнитися від впливу Російської Федерації. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю радіостанції "Свобода", передає РБК-Україна.

"Це дійсно фундаментальне питання для Вірменії, щоб вона повноцінно використала свій суверенітет і не залежала або не піддавалася зовнішньому впливу. Для народу краще мати широкі можливості на міжнародній арені і не сковуватися історичними обмеженнями. Так що, з точки зору США, чим сильніше демократія, тим більше можливостей спілкуватися з США та іншими країнами з тими ж цінностями", - заявив Болтон, відповідаючи на питання про майбутнє революції у Вірменії з урахуванням впливу Росії в регіоні.

Крім того, Болтон запропонував вірменського уряду закуповувати американське озброєння, тому що "техніка у будь-якому разі краще, ніж російська". Радник Дональда Трампа повідомив, що США вважає Південний Кавказ "стратегічно дуже важливим регіоном".

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Вірменії Микол Пашинян заявив про важливість більш тісних військових зв'язків Вірменії з РФ. За словами Пашиняна, "стратегічне співробітництво" Вірменії і РФ не підлягає обговоренню і в цьому питанні є консенсус.