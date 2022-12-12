США заявили, що Росія може взяти участь у саміті АТЕС у 2023 році

США планують запросити РФ на зустріч блоку Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), яка відбудеться у 2023 році у Сан-Франциско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

За словами офіційного представника США в АТЕС Метта Мюррея, США як організатори саміту блоку у наступному році запросять Росію до участі у засіданнях АТЕС, оскільки РФ є членом цього міжнародного союзу.

На пресконференції у Сингапурі, що відбулася сьогодні, 12 грудня, Мюррей зазначив, що на зустрічі АТЕС, організованої Таїландом у травні цьогоріч, представники США та деяких інших країн залишили зустріч на знак протесту проти дій Росії в Україні під час виступу голови Мінекономрозвитку РФ Максима Решетнікова.

"Відносини між Вашингтоном і Москвою погіршилися до крайнього рівня за 60 років після того, як Росія вторглася в Україну в лютому. Цей акт, який вона виправдовує як "спеціальну воєнну операцію", викликав санкції та засудження з боку західних країн. Проте як "хороші розпорядники АТЕС" Сполучені Штати запросять Росію, яка є членом блоку з 21 країни", - пояснив представник США.

Видання зауважує, що невідомо, чи буде присутній на запланованій зустрічі лідерів АТЕС президент Росії Володимир Путін. На саміті у Таїланді РФ представляв перший віцепрем'єр Андрій Білоусов.

При цьому CNBC нагадує, що Путін не був присутній і на саміті G20 на Балі минулого місяця, попри запрошення Індонезії. Саміт пройшов на тлі закликів із боку низки західних країн скасувати запрошення російського лідера і навіть виключити Росію з "Великої двадцятки".