Обмін ув'язнених між США та РФ. У Білому домі повідомили, як це вплине на Україну

Обмін зірки Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер на продавця зброї з РФ Віктора Бута не змінює зобов’язань США щодо Україн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому, яку приводить Sky News.

Обмін Бута на Грайнер не змінює підходу США до ситуації навколо України, взаємодія з Москвою стосувалася лише цього питання", - пояснили у Білому домі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що розмовляв з Грайнер, як вже летить до США. У ньому додали, що США не пішли на інші поступки, щоб забезпечити звільнення Грайнер.

Зазначимо, що Грайнер була засуджена в Росії за "зберігання наркотиків". Віктор Бут відбував 25-річний термін у США за підтримку тероризму.