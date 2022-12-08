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Обмін ув'язнених між США та РФ. У Білому домі повідомили, як це вплине на Україну

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Четвер 08 грудня 2022 22:00
Обмін ув'язнених між США та РФ. У Білому домі повідомили, як це вплине на Україну Фото: США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Обмін зірки Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер на продавця зброї з РФ Віктора Бута не змінює зобов’язань США щодо Україн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому, яку приводить Sky News.

Обмін Бута на Грайнер не змінює підходу США до ситуації навколо України, взаємодія з Москвою стосувалася лише цього питання", - пояснили у Білому домі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що розмовляв з Грайнер, як вже летить до США. У ньому додали, що США не пішли на інші поступки, щоб забезпечити звільнення Грайнер.

Зазначимо, що Грайнер була засуджена в Росії за "зберігання наркотиків". Віктор Бут відбував 25-річний термін у США за підтримку тероризму.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 грудня, США звільнили зірку Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер з російської в'язниці в рамках обміну на продавця зброї з РФ Віктора Бута.

До цього повідомлялось, що держсекретар США Ентоні Блінкен хотів обговорити обмін ув'язненими з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це мала стати їхня перша розмова з початку повномасштабної війни в Україні.

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