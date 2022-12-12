США заявили, что Россия может принять участие в саммите АТЭС в 2023 году

США планируют пригласить РФ на встречу блока Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая состоится в 2023 году в Сан-Франциско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

По словам официального представителя США в АТЭС Мэтта Мюррея, США в качестве организаторов саммита блока в следующем году пригласят Россию к участию в заседаниях АТЭС, поскольку РФ является членом этого международного союза.

На пресс-конференции в Сингапуре, состоявшейся сегодня, 12 декабря, Мюррей отметил, что на встрече АТЭС, организованной Таиландом в мае этого года, представители США и некоторых других стран покинули встречу в знак протеста против действий России в Украине во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"Отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились до граничного уровня за 60 лет после того, как Россия вторглась в Украину в феврале. Этот акт, который она оправдывает как "специальную военную операцию", вызвал санкции и осуждения со стороны западных стран. Однако как "хорошие распорядители АТЭС" Соединенные Штаты пригласят Россию, являющуюся членом блока из 21 страны", - пояснил представитель США.

Издание отмечает, что неизвестно, будет ли присутствовать на запланированной встрече лидеров АТЭС президент России Владимир Путин. На саммите в Таиланде РФ представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

При этом CNBC напоминает, что Путин не присутствовал и на саммите G20 на Бали в прошлом месяце, несмотря на приглашение Индонезии. Саммит прошел на фоне призывов со стороны ряда западных стран отменить приглашение российского лидера и даже исключить Россию из "Большой двадцатки".