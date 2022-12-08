Україна не повинна бути вічно жертвою з "червоними лініями", коли РФ їх не має: заява Кулеби

Україна не повинна бути нескінченно жертвою, оскільки наразі країна бореться на всіх фронтах за своє виживання та за свою територіальну цілісність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю The Wall Street Journal .

"Насамперед ми зосереджені на завданні ударів по об’єктах на окупованих територіях України, на звільненні власної території. Але, звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально, морально та військово невірно", - заявив Кулеба.

За словами міністра, не можна очікувати, що Україна буде стримуватися, поки вона веде екзистенціальну війну.

"Україна не повинна бути нескінченно жертвою. Ми - країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність", - додав Кулеба.

Міністр додав, що Росія може робити все, що їй заманеться, тоді як Україна має дотримуватися певних червоних ліній, коли захищає свої території. Кулеба додав, що Україна пообіцяла США не використовувати американську зброю для ударів по території Росії, про це не поширюється на Крим, який міжнародно визнаний українською територією.