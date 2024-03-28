США заявили, що письмово попереджали Росію про підготовку теракту в Москві

Сполучені Штати Америки заявили, що направляли до Росії письмо попереджали про ймовірність підготовки до теракту під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Про те, що попередження про теракт було надіслано письмово розповів координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він заявив, що твердження Росії про причетність України до нападу на концертний зал "Крокус Сіті" є "нісенітницею". Адже очевидно, що відповідальність за теракт "несе виключно Ісламська держава".

Теракт під Москвою

Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. У ТЦ було велике скупчення людей.

Терористи масово розстрілювали росіян і підпалили виходи, щоб унеможливити втечу.

Пізніше у РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.

Басманний суд Москви заарештував чотирьох підозрюваних в нападі. Вони нібито зізналися у скоєнні теракту. До суду чоловіків доставили побитими, один із них був на каталці у супроводі лікарів. Очевидно, що до них застосовували тортури.

Як заявив 27 березня начальник ГУР Кирило Буданов, Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць, але вирішила не діяти.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

У Держдепі США вважають, що Росія намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.

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