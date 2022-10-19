ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США заявили, що обмеження цін на російську нафту не буде націлене на ОПЕК+

Новость на русском →
Середа 19 жовтня 2022 22:26
США заявили, що обмеження цін на російську нафту не буде націлене на ОПЕК+ Фото: США заявили, що обмеження цін на російську нафту не буде націлене на ОПЕК (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Обмеження цін на продаж російської нафти не впливатиме на виробників ОПЕК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства фінансів США, яку приводить видання Reuters.

"США звернулися до представників Організації країн-експортерів нафти, щоб запевнити їх у цих обмеженнях своїх планів, і від початку стверджував, що обмеження не торкнеться інших виробників нафти", - пояснив чиновник.

Це може допомогти послабити розбіжності між США та Саудівською Аравією, провідним експортером нафти та фактичним лідером ОПЕК+, з приводу того, що Вашингтон вважає співробітництвом з Росією, спрямованим на те, щоб позбавити ринки поставок якраз у той час, коли насувається глобальна рецесія.

Між країнами-споживачами, такими як Сполучені Штати, та виробниками нафти наростала напруженість щодо політики видобутку. Гнів ОПЕК+ з приводу плану обмеження цін був однією з причин її рішення скоротити видобуток. ОПЕК+, яка об'єднує блок виробників із союзниками, включаючи Росію, оголосила минулого тижня, що скоротить видобуток на 2 мільйони барелів на день, щоб збалансувати ринки та придушити волатильність.

Білий дім заявив, що аналіз, проведений Сполученими Штатами, показав, що скорочення могло бути відкладено до наступного засідання ОПЕК після проміжних листопадових виборів у США.

Представник Мінфіну США вважав вплив скорочення на ціну приглушеним, заявивши, що може бути потрібний стрибок цін на 30-40 доларів або скорочення видобутку в 10 разів у порівнянні з фактичним скороченням видобутку ОПЕК+ приблизно на 900 000 барелів на добу, щоб викликати рецесію.

Зазначається, що рішення ОПЕК+ матиме найбільш негативний вплив на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від високих цін на енергоносії.

Нагадаємо, що Мінфін США запропонував варіант граничної ціни на російську нафту.

Низка великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту. Зокрема серед них може бути Індія.

Скорочення видобутку нафти групою ОПЕК+ може спричинити спад у світовій економіці.

Президент США Джо Байден розчарований рішенням ОПЕК+ скоротити видобуток нафти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки НАФТА
NEWS
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
Відключення світла по Україні будуть почергові. Але не більше ніж на 4 години
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде