США заявили, що обмеження цін на російську нафту не буде націлене на ОПЕК+

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства фінансів США, яку приводить видання Reuters .

"США звернулися до представників Організації країн-експортерів нафти, щоб запевнити їх у цих обмеженнях своїх планів, і від початку стверджував, що обмеження не торкнеться інших виробників нафти", - пояснив чиновник.

Це може допомогти послабити розбіжності між США та Саудівською Аравією, провідним експортером нафти та фактичним лідером ОПЕК+, з приводу того, що Вашингтон вважає співробітництвом з Росією, спрямованим на те, щоб позбавити ринки поставок якраз у той час, коли насувається глобальна рецесія.

Між країнами-споживачами, такими як Сполучені Штати, та виробниками нафти наростала напруженість щодо політики видобутку. Гнів ОПЕК+ з приводу плану обмеження цін був однією з причин її рішення скоротити видобуток. ОПЕК+, яка об'єднує блок виробників із союзниками, включаючи Росію, оголосила минулого тижня, що скоротить видобуток на 2 мільйони барелів на день, щоб збалансувати ринки та придушити волатильність.

Білий дім заявив, що аналіз, проведений Сполученими Штатами, показав, що скорочення могло бути відкладено до наступного засідання ОПЕК після проміжних листопадових виборів у США.

Представник Мінфіну США вважав вплив скорочення на ціну приглушеним, заявивши, що може бути потрібний стрибок цін на 30-40 доларів або скорочення видобутку в 10 разів у порівнянні з фактичним скороченням видобутку ОПЕК+ приблизно на 900 000 барелів на добу, щоб викликати рецесію.

Зазначається, що рішення ОПЕК+ матиме найбільш негативний вплив на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від високих цін на енергоносії.