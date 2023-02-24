У США заявили, що не бачать загрози вторгнення України в Придністров'я

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву американського посла у Молдові Кента Логсдона.

За його словами, США немає жодних підтверджень тому, що Україна планує вторгнення в Придністров'я. Він зауважив, що між США та Молдовою йде обмін отриманою інформацією, це допомагає оперативно реагувати на можливі провокації.

"У нас немає жодних відомостей, що вказують на якесь військове вторгнення. Зрозуміло, ми уважно стежимо за цією ситуацією. Ми продовжуємо обмінюватися інформацією з нашими молдавськими колегами в правоохоронних органах та уряді, щоб мати у своєму розпорядженні достовірніші дані. Зараз підтверджень цих чуток не знайшлося", - сказав посол США.