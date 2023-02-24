У США заявили, що не бачать загрози вторгнення України в Придністров'я

Сполучені Штати заявили, що не знайшли підтверджень чуткам про військове вторгнення у придністровський регіон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву американського посла у Молдові Кента Логсдона.
За його словами, США немає жодних підтверджень тому, що Україна планує вторгнення в Придністров'я. Він зауважив, що між США та Молдовою йде обмін отриманою інформацією, це допомагає оперативно реагувати на можливі провокації.
"У нас немає жодних відомостей, що вказують на якесь військове вторгнення. Зрозуміло, ми уважно стежимо за цією ситуацією. Ми продовжуємо обмінюватися інформацією з нашими молдавськими колегами в правоохоронних органах та уряді, щоб мати у своєму розпорядженні достовірніші дані. Зараз підтверджень цих чуток не знайшлося", - сказав посол США.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Росії нафантазували нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія є єдиною країною, що може влаштувати провокації на території чужої країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.