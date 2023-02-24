В США заявили, что не видят угрозы вторжения Украины в Приднестровье

Соединенные Штаты заявили, что не нашли подтверждение слухам о военном вторжении в приднестровский регион.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посла в Молдове Кента Логсдона.
По его словам, США нет никаких подтверждений тому, что Украина планирует вторжение в Приднестровье. Он отметил, что между США и Молдовой идет обмен полученной информацией, что помогает оперативно реагировать на возможные провокации.
"У нас нет никаких сведений, указывающих на какое-то военное вторжение. Разумеется, мы внимательно следим за этой ситуацией. Мы продолжаем обмениваться информацией с нашими молдавскими коллегами в правоохранительных органах и правительстве, чтобы располагать более достоверными данными. Сейчас подтверждений этих слухов не нашлось", - сказал посол США.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в России нафантазировали якобы подготовку "вторжения" украинских военных в Приднестровье. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Россия является единственной страной, которая может устроить провокации на территории чужой страны.
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