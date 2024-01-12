У США заявили про ще один раунд ударів по Ємену

Сполучені Штати Америки та Британія провели другий раунд ударів по Ємену. Під атакою перебували об'єкти хуситів.
Про це заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського у Twitter.
"Ввечері в четвер (за місцевим часом - ред.) американські та британські сили завдали другого раунду ударів, атакувавши 12 локацій хуситів", - наводить журналіст слова Сімса.
При цьому Сімс уточнив, що такі удари відбулися після того, як США та Британія вразили 60 цілей у 16 місцях.
Нагадаємо, хусити останні кілька місяців неодноразово намагалися атакувати цивільні судна в Червоному морі. Також під їхні удари потрапляли кораблі США і не лише.
У відповідь американські та британські військові сьогодні, 12 січня, вночі завдали серію ударів по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами.
За інформацією Білого дому, у Вашингтоні все ще оцінюють наслідки таких ударів.
Як зазначав міністр збройних сил Британії Джемс Хіппі, нові удари по Ємену поки що завдавати не планують.
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