В США заявили о еще одном раунде ударов по Йемену

"Вечером в четверг (по местному времени - ред.) американские и британские силы нанесли второй раунд ударов, атаковав 12 локаций хуситов", - приводит журналист слова Симса.

При этом Симс уточнил, что такие удары произошли после того, как США и Британия поразили 60 целей в 16 местах.

Что предшествовало

Напомним, хуситы последние несколько месяцев неоднократно пытались атаковать гражданские суда в Красном море. Также под их удары попадали корабли США и не только.

В ответ американские и британские военные сегодня, 12 января, ночью нанесли серию ударов по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами.

По информации Белого дома, в Вашингтоне все еще оценивают последствия от таких ударов.

Как отмечал министр вооруженных сил Британии Джемс Хиппи, новые удары по Йемену пока наносить не планируют.