Фото: "Северый поток-2" (Sean Gallup/Getty Images)

Энергетическая безопасность имеет решающее значение для Европы, заявили в США

Строительство российского газопровода "Скверный поток-2" уменьшит возможности диверсификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Миссии США в Евросоюзе в Twitter.

"Энергетическая безопасность имеет решающее значение для того, чтобы Европа была сильной и свободной. Мы согласны со многими нашими европейскими партнерами, что "Северный поток-2" уменьшит возможности диверсификации", - заявили в представительстве.

Напомним, недавно миссия США в Европейском союзе отметила, что "Северный поток-2" подрывает стабильность в Европе. С аналогичными заявлениями неоднократно выступал президент США Дональд Трамп.

Отметим, что во время встречи с канцлером Германии президент РФ Владимир Путин пообещал Меркель профинансировать "Северный поток-2" в случае санкций США. При этом недавно стало известно, что Германия готова поддержать появление в стране газа из Соединенных Штатов.