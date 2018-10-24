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У США заявили, що "Північний потік-2" зменшить можливості диверсифікації на енергоринку

Новини » Енергетика    24.10.2018 - 15:05
Фото: "Северый потік-2" (Sean Gallup/Getty Images)
Фото: "Северый потік-2" (Sean Gallup/Getty Images)

Енергетична безпека має вирішальне значення для Європи, заявили в США

Будівництво російського газопроводу "Поганий потік-2" зменшить можливості диверсифікації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Місії США в Євросоюзі Twitter.

"Енергетична безпека має вирішальне значення для того, щоб Європа була сильною і вільною. Ми згодні з багатьма нашими європейськими партнерами, що "Північний потік-2" зменшить можливості диверсифікації", - заявили в представництві.

Нагадаємо, нещодавно місія США в Європейському союзі зазначила, що "Північний потік-2" підриває стабільність в Європі. З аналогічними заявами неодноразово виступав президент США Дональд Трамп.

Зазначимо, що під час зустрічі з канцлером Німеччини президент РФ Володимир Путін пообіцяв Меркель профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США. При цьому нещодавно стало відомо, що Німеччина готова підтримати появу в країні газу зі Сполучених Штатів.

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Новини України ЕвросоюзСполучені Штати АмерикиСеверный поток-2
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