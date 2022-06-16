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У США заявили про рекордну швидкість постачання зброї в Україну

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Четвер 16 червня 2022 19:38
У США заявили про рекордну швидкість постачання зброї в Україну Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США продовжують надавати військову допомогу Україні. Постачання зброї проводяться в рекордних темпах.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі.

"Ми працюємо над цим (над постачанням зброї – ред.) дуже і дуже старанно. Допомога надходить з рекордною швидкістю, а США ведуть постійні переговори з Україною", - наголосив Кірбі.

Він також додав, що військову допомогу Україні надаватимуть до того моменту, "поки Росія не припинить бойові дії".

"Ми продовжуватимемо допомагати Збройним силам України захищатися та повернути території, особливо на сході та півдні", - додав Кірбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США виділяють новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів. Американський президент Джо Байден особисто розповів про це українському лідеру Володимиру Зеленському.

Також ми писали, що Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги.

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