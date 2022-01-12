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В США заявили о предательстве "ключевого партнера" из-за "Северного потока-2"

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Вашингтон, Среда 12 января 2022 05:43
В США заявили о предательстве "ключевого партнера" из-за "Северного потока-2" фото: Демократы США заявили о предательстве Германии из-за Северного потока 2 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер подверг критике законопроект о введении новых санкций в отношении "Северного потока-2", который предложил республиканец Тед Круз. При этом он указал, что скептически относится к российскому проекту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Демократ заявил, что ограничительные меры против газопровода станут предательством интересов Германии со стороны США.

"Мне не нравится идея "Северного потока-2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину", - сказал политик.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов работают с коллегами в ФРГ и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы данного трубопровода.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Отметим, в прошлом году Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине назвали причину такого решения.

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Северный поток-2
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