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У США заявили про зраду "ключового партнера" через "Північний потік-2"

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Вашингтон, Середа 12 січня 2022 05:43
У США заявили про зраду "ключового партнера" через "Північний потік-2" фото: демократи США заявили про зраду Німеччини через Північний потік 2 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор від Демократичної партії Марк Уорнер піддав критиці законопроект про введення нових санкцій щодо "Північного потоку-2", який запропонував республіканець Тед Круз. При цьому він вказав, що скептично ставиться до російського проекту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Демократ заявив, що обмежувальні заходи проти газопроводу стануть зрадою інтересів Німеччини з боку США.

"Мені не подобається ідея "Північного потоку-2", але ідея завдати удару під дих самому ключовому союзнику в нинішній ситуації більше схожа на театральщину", - сказав політик.

Раніше заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що влада Сполучених Штатів працює з колегами у ФРН і Євросоюзі в цілому для того, щоб уповільнити запуск роботи даного трубопроводу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина допустила зупинку "Північного потоку-2", якщо Росія вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Зазначимо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.

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Північний потік-2
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