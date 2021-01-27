В США заявили о повышенной угрозе насилия, она будет сохраняться несколько недель

Фото: беспорядки в США (GettyImages)

Министерство внутренней безопасности США (DHS) предупредило о существовании повышенной угрозы насилия в стране. Эта угроза будет сохраняться в США в ближайшие недели.

Об этом говорится на сайте министерства.

"В это время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели", - заявили в ведомстве.

В министерстве не владеют какой-либо информацией, которая бы указывала на конкретный вероятный заговор, но в последние дни продолжались беспорядки с насилием.

"Мы, как и прежде, обеспокоены тем, что люди, разочарованные действиями властей и сменой президента, руководясь другими возможными обидами или идеологическими причинами, подпитываемыми ошибочными наративами, могут продолжать мобилизовать граждан осуществлять насилие", - заявили в DHS.

Напомним, 6 января в Вашингтоне произошли массовые беспорядки во время акции протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа. Протестующие ворвались в здание Капитолия и совершили там погром. В результате беспорядков погибли 5 человек.

Как писало РБК-Украина, в деле о беспорядках возле Капитолия уже обвинили более 150 человек. Всего удалось установить уже 400 участников штурма.

Добавим, в Вашингтоне до конца марта будут находиться военнослужащие Национальной гвардии, которые прибыли в столицу США после беспорядков. Власти опасаются новых беспорядков.