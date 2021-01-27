В США заявили про підвищену загрозу насильства, вона зберігатиметься кілька тижнів

Фото: заворушення в США (GettyImages)

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) попередило про існування підвищеної загрози насильства в країні. Ця загроза зберігатиметься у США найближчими тижнями.

Про це йдеться на сайті міністерства.

"В цей час в Сполучених Штатах існує підвищена загроза, яка, ймовірно, збережеться в найближчі тижні", - заявили у відомстві.

У міністерстві не володіють жодною інформацією, яка б вказувала на конкретну ймовірну змову, аде в останні дні продовжувалися заворушення з насильством.

"Ми, як і раніше, занепокоєні тим, що люди, розчаровані діями влади та зміною президента, керуючись іншими можливими образами чи ідеологічними причинами, які підживлюють помилковими наративами, можуть продовжувати мобілізувати громадян здійснювати насильство", - заявили в DHS.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні сталися масові заворушення під час акції протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Протестувальники увірвалися до будівлі Капітолію та вчинили там погром. В результаті заворушень загинули 5 людей.

Як писало РБК-Україна, у справі про заворушення біля Капітолію вже звинуватили понад 150 людей. Всього вдалося встановити вже 400 учасників штурму.

Додамо, у Вашингтоні до кінця березня перебуватимуть військовослужбовці Національної гвардії, які прибули до столиці США після заворушень. Влада побоюється нових заворушень.