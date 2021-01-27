Штурм Капитолия в США: обвиняемых уже более 150 человек

Фото: протесты в США (GettyImages)

В США федеральные прокуроры предъявили обвинения уже более 150 людям в деле о штурме Капитолия 6 января. Всего опознаны 400 учасников штурма.

Об этом пишет CNN.

Многим предъявлены обвинения в проникновении в закрытое здание без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии.

Более серьезные обвинения варьировались от кражи государственной собственности, заговора, межгосударственных угроз до нападения на правоохранительные органы.

"Список растет по часам", - пишет издание, отмечая, что число обвиняемых растет после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

РБК-Украина писало, что по данным источников агентства Reuters, Трамп собирался штурмовать Капитолий вместе с митингующими. Но его отговорили.