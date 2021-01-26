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Власти США решили оставить военных в Вашингтоне до конца марта, - Politico

Вашингтон, Вторник 26 января 2021 22:22
Власти США решили оставить военных в Вашингтоне до конца марта, - Politico
Фото: военнослужащие Нацгвардии возле Капитолия (twitter.com YourAnonCentral)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Соединенных Штатах Америки решили продлить время дислоцирования военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне. Нацгвардейцев перебросили в столицу США после беспорядков возле Капитолия.

Об этом сообщило агентство Politico.

Агентство ссылается на документ, подписанный 25 января командующим бюро Нацгвардии США генералом Уильямом Уокером, который получило в свое распоряжение. Также агентство утверждает, что эту информацию подтвердила пресс-служба Национальной гвардии США.

Как рассказало агентство, Уокер предупредил подразделения военнослужащих, что они будут находиться в Вашингтоне как минимум до конца марта с целью "продолжения поддержки" властей округа и федерального правительства. Власти США ожидают проведения демонстраций и акций гражданского неповиновения.

Напомним, сегодня временно исполняющий обязанности министра Сухопутных войск США Джон Уитли заявил, что в следующие полтора месяца в столичном округе Колумбия будут находиться около 5 тысяч военных.

Добавим, военнослужащих Нацгвардии решили оставить в Вашингтоне из-за того, что американским конгрессменам поступают угрозы после беспорядков возле Капитолия.

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