В США заявили о перебоях с интернетом и связью по всей стране: что известно

В США возникли масштабные проблемы с интернетом и связью, которые затронули работу Национальной метеорологической службы (NWS). Из-за технического сбоя нет доступа к прогнозам погоды и предупреждениям на сайтах ведомства, еще нельзя получить устаревшую информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News9.

Что известно о сбое

Национальная метеорологическая служба США сообщила в пятницу, 13 ноября, что столкнулась с перебоями в работе интернета и систем связи по всей стране.

Из-за этого пользователи могут испытывать трудности с доступом к информации на сайтах ведомства. В частности, речь идет о погодных прогнозах, метеорологических предупреждениях и других материалах. Некоторые данные могут отображаться с задержкой или быть устаревшими.

В NWS заявили, что технические специалисты уже работают над устранением проблемы и пытаются как можно быстрее восстановить нормальную работу систем.

При этом местные подразделения службы продолжают выпускать предупреждения об опасных погодных явлениях и прогнозы. Часть этой информации доступна на сторонних ресурсах.