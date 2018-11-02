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У США заявили, що не залишать вбивство Хашкаджі без відповіді

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 11:50
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Збір доказів для того, щоб США застосували санкції, займе кілька тижнів

Сполучені Штати Америки (США) запровадять санкції щодо осіб, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі, після вивчення всіх обставин справи, що може зайняти кілька тижнів. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Помпео, адміністрація США розглядає питання про санкції щодо осіб, які були причетні до цього вбивства.

Він також зазначив, що збір достатньої кількості доказів для того, щоб США застосували санкції, займе кілька тижнів.

"Незважаючи на міцні зв'язки із Саудівською Аравією, США не залишать вбивство Хашкаджі без відповіді", - сказав держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

Нагадаємо, уряд Саудівської Аравії пообіцяло залучити до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСаудовская АравияжурналистыВбивство
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