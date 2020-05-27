США заявили об очередной российской провокации в небе над Средиземным морем

Фото: российский Су-35 (flickr.com/99th)

Провокация произошла 26 мая

Американские военные вновь обвинили российские самолеты в том, что во вторник они осуществляли "небезопасный" перехват самолета наблюдения P-8 ВМС США. Американский самолет летел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что инцидент произошел 26 мая.

"Два российских самолета Су-35 небезопасно перехватили патрульный самолет P-8A "Посейдон", назначенный 6-му флоту США над Средиземным морем 26 мая 2020 года", - говорится в заявлении ВМС США.

Перехват был признан небезопасным и непрофессиональным из-за того, что российские пилоты заняли близкую станцию ​​на каждом крыле P-8A одновременно, ограничивая способность P-8A безопасно маневрировать. Это продолжались в общей сложности 64 минуты.

"Действия российских пилотов Су-35 не соответствовали правилам международных полетов и ставили под угрозу безопасность полета обоих самолетов", - говорится в сообщении ВМС США.

Ранее сообщалось, что 19 апреля российский истребитель Су-35 в течение 100 минут дважды перехватывали самолет P-8A Poseidon ВМС США.

Также Пентагон сообщал о перехвате российским Су-35 американского P-8A Poseidon над Средиземным морем 15 апреля.

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Автор: Инна Собора