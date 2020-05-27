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США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 05:21
США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем
Фото: російський Су-35 (flickr.com/99th)

Провокація відбулася 26 травня

Американські військові знову звинуватили російські літаки в тому, що у вівторок вони здійснювали "небезпечний" перехоплення літака спостереження P-8 ВМС США. Американський літак летів у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.

Про це пише CNN.

Зазначається, що інцидент стався 26 травня.

"Два російських літаки Су-35 небезпечно перехопили патрульний літак P-8A "Посейдон", призначений 6-го флоту США над Середземним морем 26 травня 2020 року", - йдеться в заяві ВМС США.

Перехоплення був визнаний небезпечним і непрофесійним з-за того, що російські пілоти зайняли близьку станцію на кожному крилі P-8A одночасно, обмежуючи здатність P-8A безпечно маневрувати. Це тривали в цілому 64 хвилини.

"Дії російських пілотів Су-35 не відповідали правил міжнародних польотів і ставили під загрозу безпеку польоту обох літаків", - йдеться в повідомленні ВМС США.

Раніше повідомлялося, що 19 квітня російський винищувач Су-35 протягом 100 хвилин двічі перестрівали літаків P-8A Poseidon ВМС США.

Також Пентагон повідомляв про перехоплення російських Су-35 американського P-8A Poseidon над Середземним морем 15 квітня.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиРосійська Федераціяавиация
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