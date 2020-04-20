США заявили о российской провокации в небе над Средиземным морем

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Истребитель Су-35 в течение 100 минут дважды перехватывали самолет P-8A Poseidon ВМС США

Американские военные заявили, что российский истребитель Су-35 в воскресенье опасно сблизился с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon над Средиземным морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 6-го флота ВМС США.

Отмечается, что 19 апреля российский истребитель Су-35 в течение 100 минут дважды перехватывали самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Первый перехват, американские военные назвали безопасным и профессиональным.

Второй маневр был расценен как "небезопасный и непрофессиональный" в связи с тем, что Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее 8 метров).

Эти действия привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского P-8A Poseidon, а также поставили под угрозу безопасность обоих самолетов.

Отмечается, что 15 апреля Пентагон уже сообщал о перехвате российским Су-35 американского P-8A Poseidon над Средиземным морем. Тогда ВМС США также назвали действия российского самолета "небезопасными".

Напомним, североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки возле Аляски.

Ранее военные истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.