США заявили про максимальної активності підводних човнів РФ за 25 років

Члени НАТО стурбовані зростанням активності російського підводного флоту на півночі Атлантики

Російські підводні човни посилили присутність у північній частині Атлантичного океану до максимального рівня активності за 25 років. Про це заявив командувач військово-морськими операціями США адмірал Джон Річардсон в інтерв'ю "Голосу Америки"

За його словами, члени НАТО стурбовані зростанням активності російського підводного флоту на півночі Атлантики.

"Мова йде про максимальний рівень активності за 25 років", - сказав адмірал, додавши, що у Вашингтоні не виключають, що Росія може спробувати з використанням підводних човнів підключитися до підводних кабелів, які з'єднують Північну Америку і Європу, або пошкодити їх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекинула близько 40 бойових кораблів в Азовське море. Це переважно катери Федеральної служби безпеки і військові катери.

Як відомо, у 2003 році Україна підписала з РФ міжнародний двосторонній договір "Про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки". У документі йдеться, що Азовське море - це внутрішні води України і Російської Федерації, тому що так сталося історично". По договору, торгові судна і військові кораблі під прапором України або Росії можуть вільно перебувати в будь-якій точці Азовського моря і Керченській протоці.