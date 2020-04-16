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США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 03:21
США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ракеты может уничтожать спутники на околоземной орбите

Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Об этом сообщает сайт Космического командования Военно-воздушных сил США.

Речь идет об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты - до 160-2000 км).

"Испытание Россией DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьезны и возрастают", - заявил Джон Реймонд, глава Космического командования ВВС.

Отмечается также, что ракетное испытание проводится после маневров российских спутников, обозначенных как "Космос-2542" и "Космос-2543". В феврале в США утверждали, что они находятся в опасной близости от американского разведывательного спутника USA-245.

"Этот тест является еще одним подтверждением лицемерной пропаганды Россией предложений по контролю над вооружением космического пространства, призванных ограничивать возможности США, но однозначно не имея намерения останавливать свои программы по вооружению контрпространства", - сказал Реймонд.

Напомним, в марте во Флориде ракета-носитель Falcon 9 вылетела в космос с интернет-спутниками Starlink. Космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли.

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