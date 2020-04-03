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В Минобороны назвали причину падения ракеты во Львовской области

Новости » Происшествия     03.04.2020 - 20:15
В Минобороны назвали причину падения ракеты во Львовской области
Фото: Андрей Таран (mil.gov.ua)

Предварительные результаты расследования указывают на техническую неисправность снаряда

Причиной падения зенитной ракеты во двор частного дома в Львовской области стала устарелость и неисправность боеприпаса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Министр обороны Андрей Таран напомнил, что 2 апреля во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК).

"Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - отметил Таран.

Он уточнил, что, по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной падения ракеты стала ее техническая неисправность, ведь снаряд был изготовлен 35 лет назад. Таран добавил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования.

"Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры. Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - резюмировал министр.

Напомним, 2 апреля во Львовской области во двор жилого дома в частном секторе упала ракета.

По факту падения снаряда военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины открыла уголовное дело.

Украина провела успешное испытание крылатых ракет "Нептун" В ВСУ открыли дело по факту падения снаряда во двор жилого дома во Львовской области
Новости Украины Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны РФЛьвовская областьракета
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