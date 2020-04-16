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США заявили про випробування Росією протисупутникової ракети

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 03:21
США заявили про випробування Росією протисупутникової ракети
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ракети може знищувати супутники на навколоземній орбіті

Росія проводить випробування ракети, здатної знищувати супутники. Про це повідомляє сайт Космічного командування Військово-повітряних сил США.

Йдеться про випробування протисупутникової ракети прямого перехоплення, яка може збивати супутники на низькій навколоземній орбіті (висота над поверхнею планети - до 160-2000 км).

"Випробування Росією DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite weapon) показує ще один приклад того, що загрози для космічних систем США і їх союзників реальні, серйозні і зростають", - заявив Джон Реймонд, глава Космічного командування ВПС.

Відзначається також, що ракетне випробування проводиться після маневрів російських супутників, позначених як "Космос-2542" і "Космос-2543". У лютому в США стверджували, що вони знаходяться в небезпечній близькості від американського розвідувального супутника USA-245.

"Цей тест є ще одним підтвердженням лицемірної пропаганди Росією пропозицій щодо контролю над озброєнням космічного простору, покликаних обмежувати можливості США, але однозначно не маючи наміру зупиняти свої програми з озброєння контрпростору", - сказав Реймонд.

Нагадаємо, в березні у Флориді ракета-носій Falcon 9 вилетіла в космос з інтернет-супутниками Starlink. Космічна супутникова мережа наступного покоління Starlink здатна забезпечити широкосмуговим доступом в інтернет всіх жителів Землі.

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