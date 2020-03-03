В США заявили о готовности предоставить Турции боеприпасы для операции в Сирии

Фото: турецкие военные в Сирии (twitter com andreasmoun)

Спецпредставитель США Джефри заявил, что Турция является союзником НАТО

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности оказать Турции гуманитарную помощь, а также предоставить боеприпасы для операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил спецпредставитель США Джеймс Джефри, сообщает издание Thestar.

Он заявил, что "Турция является союзником НАТО".

"Значительная часть военных используют американские боеприпасы. Мы позаботимся, чтобы оборудование было готово и пригодно к использованию", - сказал Джефри.

Ранее сообщалось, что режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.

Также РБК-Украина писало, об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.

Сегодня, 3 марта, турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель, принадлежавший режиму Башара Асада.