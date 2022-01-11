UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

США поддержат Финляндию и Швецию в стремлении вступить в НАТО. По словам заместителя американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд, страны нужно оценивать по стандартам Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Нуланд в Госдепартаменте.

"Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это", - сказала Нуланд.

Она добавила, что Швецию и Финляндию нужно оценивать по стандартам НАТО. При этом Нуланд уточнила, что в эти страны стабильные и в них сформировалась устоявшаяся демократия.

"Поэтому этот разговор (о членстве в НАТО - ред.) будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и т.д.", - уточнила представитель Госдепа.

Напомним, в своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Мари допустила возможность вступления страны в НАТО.

Отметим, в конце декабря прошлого года министр иностранных дел Швеции Анн Линде решительно отвергла требование России о том, чтобы НАТО не принимала новых членов.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиШвецияФинляндия