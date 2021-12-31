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Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО, - премьер

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Финляндия, Пятница 31 декабря 2021 16:10
Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО, - премьер Фото: Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Финляндия должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Кроме того, страна будет продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.fi.

"Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности", - заявила в своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Мари.

При этом она отметила, что "это основы европейской безопасности, закрепленные в принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы показываем, что извлекаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра".

Финляндия не является членом НАТО, но в последние годы она наладила более крепкие связи с организацией и выбирала военное оборудование, совместимое с членами НАТО.

Напомним, Швеция решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимал новых членов. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что каждая страна имеет право самостоятельно делать выбор о вступлении в ту или иную организацию.

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