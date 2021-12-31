Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО, - премьер
Финляндия должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Кроме того, страна будет продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.fi.
"Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, так как это касается права государства решать вопрос о своей безопасности", - заявила в своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Мари.
При этом она отметила, что "это основы европейской безопасности, закрепленные в принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы показываем, что извлекаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра".
Финляндия не является членом НАТО, но в последние годы она наладила более крепкие связи с организацией и выбирала военное оборудование, совместимое с членами НАТО.
Напомним, Швеция решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимал новых членов. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что каждая страна имеет право самостоятельно делать выбор о вступлении в ту или иную организацию.