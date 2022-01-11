США заявили про готовність підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

США підтримають Фінляндію і Швецію в прагненні вступити в НАТО. За словами заступника американського держсекретаря з політичних справ Вікторії Нуланд, країни потрібно оцінювати за стандартами Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Нуланд у Держдепартаменті .

"Ми завжди готові підтримати Фінляндію і Швецію, якщо захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це", - сказала Нуланд.

Вона додала, що Швецію і Фінляндію потрібно оцінювати за стандартами НАТО. При цьому Нуланд уточнила, що в ці країни стабільні і в них сформувалася усталена демократія.

"Тому ця розмова (про членство в НАТО - ред.) буде дещо іншою, ніж з іншими країнами, які тільки переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю тощо", - уточнила представник Держдепу.