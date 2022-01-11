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США заявили про готовність підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

США підтримають Фінляндію і Швецію в прагненні вступити в НАТО. За словами заступника американського держсекретаря з політичних справ Вікторії Нуланд, країни потрібно оцінювати за стандартами Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Нуланд у Держдепартаменті.

"Ми завжди готові підтримати Фінляндію і Швецію, якщо захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це", - сказала Нуланд.

Вона додала, що Швецію і Фінляндію потрібно оцінювати за стандартами НАТО. При цьому Нуланд уточнила, що в ці країни стабільні і в них сформувалася усталена демократія.

"Тому ця розмова (про членство в НАТО - ред.) буде дещо іншою, ніж з іншими країнами, які тільки переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю тощо", - уточнила представник Держдепу.

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марі допустила можливість вступу країни в НАТО.

Зазначимо, наприкінці грудня минулого року міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде рішуче відкинула вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймала нових членів.

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НАТОСполучені Штати АмерикиШвеціяФинляндия