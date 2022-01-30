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США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей после очередного запуска ракеты

Автор: Дмитрий Кузнецов

США по-прежнему готовы к переговорам с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон обсудит с Токио и Сеулом реакцию на очередной пуск ракеты Пхеньяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны США Джона Кирби.

"Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном", - сказал представитель Пентагона в эфире телеканала Fox News.

Кирби подчеркнул, что США готовы сесть за стол переговоров с КНДР без каких-либо предварительных условий. При этом он добавил, что Вашингтон обсуждает с Японией и Южной Кореей варианты ответа на ракетные пуски Пхеньяна.

Напомним, 30 января стало известно об очередном ракетном пуске КНДР.

Отметим, предыдущий ракетный запуск произошел 27 января. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.

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