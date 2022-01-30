США заявили про готовність до переговорів з Північною Кореєю після чергового запуску ракети

США як і раніше готові до переговорів з КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострова. Вашингтон обговорить з Токіо і Сеулом реакцію на черговий пуск ракети Пхеньяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Міністерства оборони США Джона Кірбі .

"Ми як і раніше прихильні до денуклеаризації Корейського півострова, а також переговорів з Пхеньяном", - сказав представник Пентагону в ефірі телеканалу Fox News.

Кірбі підкреслив, що США готові сісти за стіл переговорів з КНДР без будь-яких попередніх умов. При цьому він додав, що Вашингтон обговорює з Японією і Південною Кореєю варіанти відповіді на ракетні пуски Пхеньяна.