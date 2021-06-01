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США заявили о готовности ответить на вопросы ЕС по слежке за европейскими политиками

Автор: Дмитрий Кузнецов

США будут сотрудничать с европейскими союзниками по каналам безопасности, чтобы ответить на их вопросы относительно слежки за политиками ЕС через Данию. В Вашингтоне напомнили о своем подходе к наблюдению за рубежом.

Об этом сообщила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы ответить на любые вопросы (по прослушке - ред.) через соответствующие каналы по линии безопасности", - сказала она.

Карин Жан-Пьер напомнила, что США в 2014 году опубликовали полный обзор отношение Вашингтона к наблюдению за рубежом. "Президент Барак Обама тогда издал директиву, которая существенно изменила наш подход", - уточнила представитель Белого дома.

Напомним, скандал с прослушкой США европейских политиков начался в 2013 году. Тогда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.

Как писало РБК-Украина, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Он живет в России с тех пор, как раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.

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