США заявили про готовність відповісти на питання ЄС щодо стеження за європейськими політиками

США співпрацюватимуть з європейськими союзниками по каналах безпеки, щоб відповісти на їхні запитання щодо стеження за політиками ЄС через Данію. У Вашингтоні нагадали про свій підхід до спостереження за кордоном.
Про це повідомила в ході брифінгу заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Ми будемо працювати з нашими європейськими союзниками і партнерами, щоб відповісти на будь-які питання (щодо прослуховування - ред.) через відповідні канали по лінії безпеки", - сказала вона.
Карін Жан-П'єр нагадала, що США в 2014 році опублікували повний огляд ставлення Вашингтона до спостереження за кордоном. "Президент Барак Обама тоді видав директиву, яка істотно змінила наш підхід", - уточнила представник Білого дому.
Нагадаємо, скандал з прослуховуванням США європейських політиків почався в 2013 році. Тоді тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.
Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості главі данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.
Як писало РБК-Україна, Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів. Він живе в Росії з того часу, як розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами.