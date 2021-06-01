США заявили про готовність відповісти на питання ЄС щодо стеження за європейськими політиками

США співпрацюватимуть з європейськими союзниками по каналах безпеки, щоб відповісти на їхні запитання щодо стеження за політиками ЄС через Данію . У Вашингтоні нагадали про свій підхід до спостереження за кордоном.

Про це повідомила в ході брифінгу заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр .

"Ми будемо працювати з нашими європейськими союзниками і партнерами, щоб відповісти на будь-які питання (щодо прослуховування - ред.) через відповідні канали по лінії безпеки", - сказала вона.

Карін Жан-П'єр нагадала, що США в 2014 році опублікували повний огляд ставлення Вашингтона до спостереження за кордоном. "Президент Барак Обама тоді видав директиву, яка істотно змінила наш підхід", - уточнила представник Білого дому.