В США заявили о готовности отменить часть санкций против Ирана

Госдепартамент США заявил о готовности смягчить санкции против Ирана. При этом в Вашингтоне ожидают, что санкции будут отменены не в одностороннем порядке.

Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс .

По его словам, могут быть сняты ограничения, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД", - сказал Прайс.

Он также добавил, что США считают не конструктивными призывы отменить все санкции в одностороннем порядке.

При этом Прайс отметил, что интересы США совпадают с интересами России и Китая по иранской ядерной программе.

"Это та область, где у нас присутствуют схожие интересы с Москвой и Пекином", - добавил глава Госдепартамента.

Напомним, президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Ограничительные меры Вашингтон продолжил на год.

Ранее иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США по ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали исполнять свои обязательства.