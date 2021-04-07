У США заявили про готовність скасувати частину санкцій проти Ірану

Держдепартамент США заявив про готовність пом'якшити санкції проти Ірану. При цьому у Вашингтоні очікують, що санкції будуть скасовані не в односторонньому порядку.

Про це повідомив глава прес-служби Держдепу Нед Прайс .

За його словами, можуть бути зняті обмеження, які не відповідають Спільному всеосяжному плану дій (СВПД).

"Ми розуміємо, що нам буде необхідно забезпечити пом'якшення санкцій. Стосовно до тих санкцій, які йдуть врозріз з СВПД", - сказав Прайс.

Він також додав, що США вважають не конструктивними заклики скасувати всі санкції в односторонньому порядку.

При цьому Прайс зазначив, що інтереси США збігаються з інтересами Росії і Китаю щодо іранської ядерної програми.

"Це та сфера, де у нас присутні схожі інтереси з Москвою і Пекіном", - додав глава Держдепартаменту.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введені в 1995 році. Обмежувальні заходи Вашингтон продовжив на рік.

Раніше іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.