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США заявили о бездействии России в отношении киберпреступников

Автор: Мария Кучерявец

В США заявляют, что предупреждения РФ относительно сокрытия киберпреступников "не произвели должного эффекта". Штаты отмечают, что российское правительство не предприняло никаких шагов по прекращению деятельности хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

"Мы просили о помощи и сотрудничестве в отношении тех (киберпреступников - ред.), кто, как мы знаем, находятся в России, против кого у нас есть обвинительные выводы, и мы не увидели никаких действий", - говорится в сообщении.

Указано, что президент США Джо Байден уже дважды призвал Путина принять меры против киберпреступников, действующих из России - первый раз на саммите в Женеве в июне, а месяцем позже в телефонном разговоре.

Однако, после первых переговоров в Белом доме отметили снижение количества атак с использованием программ-вымогателей, но это никак не связывают с действиями Москвы.

"Есть ощущение, что мы можем выпустить несколько киберпуль и вырваться из этой ситуации. Это будет полезно в определенных обстоятельствах, если мы можем сделать точный выстрел по киберагрессору и выбить его из сети", - добавляют в США.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Путиным.

В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США.

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