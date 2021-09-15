США заявили о бездействии России в отношении киберпреступников

"Мы просили о помощи и сотрудничестве в отношении тех (киберпреступников - ред.), кто, как мы знаем, находятся в России, против кого у нас есть обвинительные выводы, и мы не увидели никаких действий", - говорится в сообщении.

Указано, что президент США Джо Байден уже дважды призвал Путина принять меры против киберпреступников, действующих из России - первый раз на саммите в Женеве в июне, а месяцем позже в телефонном разговоре.

Однако, после первых переговоров в Белом доме отметили снижение количества атак с использованием программ-вымогателей, но это никак не связывают с действиями Москвы.

"Есть ощущение, что мы можем выпустить несколько киберпуль и вырваться из этой ситуации. Это будет полезно в определенных обстоятельствах, если мы можем сделать точный выстрел по киберагрессору и выбить его из сети", - добавляют в США.