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Хакеры атаковали 200 компаний в США

Новина українською →
США, Суббота 03 июля 2021 04:58
Хакеры атаковали 200 компаний в США Фото: в Kaseya подтвердили, что расследуют "потенциальную атаку" (pexels)
Автор: Даша Харченко

В США хакеры совершили масштабную кибератаку против 200 американских компаний. Речь идет об атаке на работу американской ИТ-компании Kaseya.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Отмечается, что 200 американских предприятий пострадали от атак программ-вымогателей, после вмешательства в работу американской ИТ-компании Kaseya в Майами.

В самой компании Kaseya подтвердили, что расследуют "потенциальную атаку" на программное обеспечение VSA, которое широко применяется корпоративными сетями в США. Инструмент VSA используется обычно ИТ-специалистами для мониторинга и управления серверами, настольными компьютерами, сетевыми устройствами и принтерами.

На днях Главное разведывательное управление (ГРУ) России совершило сотни кибератак на государственные структуры и частные компании по всему миру за последние два года. Для взлома компьютерных систем российские хакеры использовали метод "грубой силы".

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